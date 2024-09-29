Вашингтон, 29 сентября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Ежемесячно в Белоруссию из Европы сбегают более 10 тысяч украинцев. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

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«Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Белоруссию переместилось более 250 тысяч украинцев. В последнее время — 12–15 тысяч в месяц. Это официальные цифры погранслужбы. Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору», — сказал он.

По его словам, число граждан Украины, которые приезжают в республику из Евросоюза, в несколько раз больше, чем число пересекающих границу в обратном направлении.

Кроме того, глава МИД Белоруссии напомнил о «выдавливании» европейскими силовиками мигрантов на территорию Белоруссии. По его словам, европейские военнослужащие «безнаказанно избивают, пытают тысячи беженцев» из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки человек были убиты, добавил он.

Рыженков отметил и принятый в Польше закон, который расширяет список оснований для применения против беженцев оружия. Дипломат назвал такую политику Евросоюза очередной «грязной страницей в книге европейской «демократии».

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября британская газета The Guardian писала, что многие находящиеся в Европе украинские беженцы могут лишиться крова и оказаться на улице, поскольку они сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые не позволяют им получить гарантированные законами ЕС меры поддержки. Так, власти Венгрии решили прекратить помогать беженцам в поиске жилья, в Польше задумались над прекращением выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Запада скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.