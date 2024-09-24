Лондон, 24 сентября, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Многие находящиеся в Европе украинские беженцы могут лишиться крова и оказаться на улице. Об этом 24 сентября написала британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанёс огромный ущерб гражданскому населению Украины: более 3,5 млн человек стали внутренне перемещёнными лицами с начала боевых действий. Многие из 6,2 млн украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — отметили авторы.

В статье говорится, что в европейских странах украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые не позволяют им получить гарантированные законами Евросоюза меры поддержки.

Так, власти Венгрии решили прекратить помогать беженцам в поиске жилья, в Великобритании тысячи украинских семей рискуют остаться без дома. В Польше задумались над прекращением выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа газета Tages-Anzeiger написала о том, что правительство Швейцарии стало чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища. Только в мае отказ получили 170 человек — больше, чем когда-либо прежде. С начала украинского конфликта Швейцария отказала 2,5 тыс. украинцам в предоставлении статуса категории S (миграционный статус, позволяющий получить временный вид на жительство на один год, который можно продлевать, пока длится конфликт). Помимо этого, госсекретариат по миграции аннулировал статус S в 104 случаях — когда были основания полагать, что заявители получили защиту, предоставив ложную информацию, или скрыли важные факты, отметили в издании.

Украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов граждан Украины, которые выехали за границу без справки от военкомата, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Без загранпаспорта человек будет считаться нелегалом, и его депортируют. По мнению Рогова, таким образом киевский режим намерен решить проблему с дефицитом людей в рамках мобилизации на Украине.