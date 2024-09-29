Воронеж, 29 сентября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Пожары, вспыхнувшие в Воронеже и его окрестностях из-за падения сбитых украинских беспилотников, потушены. Об этом сообщили 29 сентября журналистам в управлении МЧС по Воронежской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Все пожары на территории Воронежа и области, возникшие после атаки БПЛА, ликвидировали, информировали в ведомстве.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что за ночь над Воронежской областью перехватили около 20 украинских БПЛА. Один из упавших беспилотников стал причиной пожара в жилом комплексе на Московском проспекте, другой — в жилой застройке в левобережной части города.

Несколько сбитых дронов горели на земле на окраинах Воронежа и за городом. По предварительным данным, был повреждён один дом. Пожар на Московском проспекте оперативно потушили, добавил глава региона.

Власти Воронежской области 28 сентября в 22:00 мск объявили опасность атаки БПЛА. Предупреждение действовало до 7 утра.

В общей сложности, как сообщало ИА Регнум, над семью российскими регионами и Азовским морем ночью сбили 125 украинских дронов самолётного типа. Из них 67 беспилотников ликвидировали над территорией Волгоградской области, 17 — над Белгородской, 18 — над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три БПЛА упали в море. Над Воронежской областью, по данным Минобороны России, перехватили и уничтожили 17 дронов.