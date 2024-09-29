В Белгородской области 28 сентября погиб один человек
Гладков: один человек погиб, восемь ранены в Белгородской области 28 сентября
Белгород, 29 сентября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В Белгородской области в субботу, 28 сентября, ранения получили восемь мирных жителей, ещё один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«За вчерашний день восемь мирных жителей получили ранения, пятеро остаются в больнице, двое — в тяжёлом состоянии. Один человек погиб», — уточнил Гладков в Telegram-канале.
От всех жителей Белгородской области губернатор принёс соболезнования родным и близким пострадавших.
Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 28 сентября украинские боевики атаковали с помощью дрона в селе Красный Октябрь Белгородской области движущийся легковой автомобиль. Три женщины получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медучреждения.
Ранее в этот же день один мирный житель погиб в белгородском городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, пострадали два человека, которых после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. После удара в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар. Несколько окон дома были выбиты из-за взрыва украинского беспилотника во дворе. Осколками посекло четыре автомобиля.