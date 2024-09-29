Белгород, 29 сентября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В Белгородской области в субботу, 28 сентября, ранения получили восемь мирных жителей, ещё один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

«За вчерашний день восемь мирных жителей получили ранения, пятеро остаются в больнице, двое — в тяжёлом состоянии. Один человек погиб», — уточнил Гладков в Telegram-канале.

От всех жителей Белгородской области губернатор принёс соболезнования родным и близким пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 28 сентября украинские боевики атаковали с помощью дрона в селе Красный Октябрь Белгородской области движущийся легковой автомобиль. Три женщины получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее в этот же день один мирный житель погиб в белгородском городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, пострадали два человека, которых после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. После удара в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар. Несколько окон дома были выбиты из-за взрыва украинского беспилотника во дворе. Осколками посекло четыре автомобиля.