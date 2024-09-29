Москва, 29 сентября, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Для отдыха и проживания российских военнослужащих на херсонском направлении специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Днепр» построили уникальный подземный город. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО, фронт

В этом «городе» появились жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, парикмахерская.

Вместительные жилые блиндажи оборудовали печками, связью, электричеством, системой центрального оповещения, также провели проточную воду, предусмотрели класс подготовки и проведения лекций по войсковым дисциплинам.

Переходы и траншеи подземного города длятся более четырёх километров при глубине заложения коммуникаций свыше четырёх метров, заключили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении в зоне спецоперации для военнослужащих построили подземный православный храм. В январе 2024 года бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили здесь Рождество Христово.

В марте подразделения службы тыла второго армейского корпуса Южного военного округа Минобороны России показали первый построенный в Луганской Народной Республике подземный город для военных, вышедших с передовой. Объект оснастили прицепными кухнями для приготовления пищи в полевых условиях. Внутри помещений развесили картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Для начала работы пункта потребовалось всего полтора месяца.