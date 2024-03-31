Луганск, 31 марта, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Подразделения службы тыла второго армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России показали первый построенный в Луганской Народной Республике (ЛНР) «подземный город» для военных, вышедших с передовой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кадр из видео РИА Новости

Так, подземный пункт восстановления для бойцов построен под землёй для безопасности личного состава. В «подземном городе» бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание.

Отмечается, что объект оснащён прицепными кухнями для приготовления пищи в полевых условиях.

Также сообщается, что внутри помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Для начала работы пункта потребовалось всего полтора месяца, в настоящее время продолжает совершенствоваться материальная база.

Как передавало ИА Регнум, в посёлке Коротыч Харьковской области местные власти начали возводить подземную школу. Здесь одновременно смогут находиться до 500 человек. Школа будет состоять из нескольких помещений, иметь три выхода. Также предусмотрены санитарные комнаты, автономный источник электроэнергии, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Военнослужащие ВС РФ оборудовали «подземный город» на херсонском направлении, накрыв блиндажи аэродромными плитами и покрыв их земляными насыпями для защиты от обстрелов. Протяжённость переходов и траншей «подземного города» составляет около трёх километров, глубина — около трёх метров.