Воронеж, 29 сентября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. В Воронеже ночью 29 сентября упали подавленные и сбитые украинские беспилотники. Ещё несколько вражеских дронов сгорели на окраинах города и за его пределами, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также был зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города», — уточнил глава региона в Telegram-канале.

Гусев добавил, что ещё несколько сбитых беспилотников ВСУ горели на земле на окраинах Воронежа и за его пределами. По предварительным данным, повреждение получила крыша одного из домов. Пострадавших нет.

Губернатор напомнил жителям, что к лежащим беспилотникам и их фрагментам приближаться не рекомендуется.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 сентября в Воронежской области обезвредили несколько украинских беспилотников. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

В Ростовской области в ночь на 29 сентября силами российской системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника. Дроны нейтрализовали на территории Азовского района. После падения обломков одного из БПЛА загорелась сухая трава. Спасатели оперативно потушили возгорание.