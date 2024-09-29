Грозный, 29 сентября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Цыган-мошенников, которые, представляясь бойцами спецназа «Ахмат», выманивали у отзывчивых людей деньги для нужд армии, задержали. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Военкоры Русской весны» Мошенники

Выяснилось, что предприимчивые, циничные аферисты — цыгане. Они продавали ворованное. Их выследили волонтёры и вызвали из Белгорода «ахматовцев» во главе с командиром Апти Алаудиновым.

«Задержаны семь человек на семи машинах», — написали военкоры.

Цыган вместе с имуществом, автомобилями передали сотрудникам Росгвардии.

Как передавало ИА Регнум, выдавая себя за бойцов «Ахмата», несколько мошенников долгое время обманывали отзывчивых и неравнодушных людей. Они рассказывали, что спецназу требуется срочная помощь, продавали различное техническое оборудование. Торговцы таким образом быстро «заработали» и купили дорогой автомобиль. Подробности сообщил командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов, заявив, что никакого отношения к «Ахмату» торговцы не имеют.

Информация о сборе средств для защиты стратегически важных объектов Тихорецка в Краснодарском крае не соответствует действительности. Об этом 21 сентября сообщил глава города Евгений Голубь, от имени которого стала публиковаться фейковая информация.