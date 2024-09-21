Тихорецк, Краснодарский край, 21 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Информация о сборе средств для защиты стратегически важных объектов Тихорецка не соответствует действительности. Об этом 21 сентября сообщил глава города Евгений Голубь, от имени которого стала публиковаться фейковая информация.

tihoretsk-gorod.ru Евгений Голубь

«Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов! Это фейк», — написал он в Telegram-канале.

Глава поселения призвал жителей проявлять бдительность и не направлять финансы мошенникам. В случае возникновения вопросов он попросил обращаться для уточнения информации по телефону «горячей линии».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией РФ в общей сложности 101 беспилотник. Больше всего беспилотников удалось нейтрализовать в Брянской области — 52 аппарата. Кроме того, в Краснодарском крае обезвредили 18 дронов, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА военные сбили в Крыму, Смоленской и Курской областях.

В Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей.

По последним данным, из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тыс. человек, большая часть из которых разместилась у друзей и родственников. Для этого использовались 17 автобусов. В четырёх пунктах временного размещения находятся более 150 человек. Уже подготовлены ещё несколько резервных ПВР.