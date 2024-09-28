Грозный, 29 сентября, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Выдавая себя за бойцов «Ахмата», несколько мошенников долгое время обманывали отзывчивых и неравнодушных людей. Они рассказывали, что спецназу требуется срочная помощь, продавали различное техническое оборудование, бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение. Торговцы таким образом быстро «заработали» и купили дорогой автомобиль. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Апти Алаудинов Автомобиль мошенников

Командир категорически заявил, что никакого отношения к «Ахмату» торговцы не имеют.

«Спецназ «Ахмат» — одно из самых обеспеченных воинских подразделений. Вооружение, транспорт, средства связи, обмундирование и уж тем более питание — на полноценном и качественном уровне обеспечивается, находится на постоянном контроле главы Чечни Рамзана Кадырова»,— написал в Telegram-канале Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что бойцы спецназа никогда не занимались и не будут заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом, заверил Апти Алаудинов.

Он опубликовал несколько фото автомобиля Jaecoo с надписями на капоте «Ахмат — сила» и «Россия — мощь» и буквой Z на фоне флага Чечни на лобовом стекле, а также видео, где мошенник называет себя цыганом Фёдором Васильевичем Куденко.

Как передавало ИА Регнум, Апты Алаудинов иронически прокомментировал сообщения том, что он якобы попал в плен к ВСУ, а он «не в курсе». В Telegram-канале он опубликовал ролик, записанный вечером 28 сентября в автомобиле. Генерал-майор говорил, что направляется в Белгородскую область.

Алаудинов также заявил, что, как лев, спокойно наблюдает за тем, как лают собаки, и отметил, что не обращает внимания на пустые разговоры.

Информация о сборе средств для защиты стратегически важных объектов Тихорецка в Краснодарском крае не соответствует действительности. Об этом 21 сентября сообщил глава города Евгений Голубь, от имени которого стала публиковаться фейковая информация.