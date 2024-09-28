Ульяновск, 28 сентября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Пассажир самолёта, летевшего из Москвы в Самару, скончался на борту во время полёта. Подробности сообщило РЕН ТВ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Экипаж самолёта был вынужден экстренно приземлиться в Ульяновске из-за пассажира, которому во время полёта стало плохо.

Выяснилось, что 44-летний мужчина летел рейсом Москва — Самара вместе с супругой, сыном и внуком. Родственники сказали, что ему было плохо ещё в аэропорту Внуково. После того, как ему стало немного лучше, семья решила лететь в Самару.

«Во время полёта пассажиру снова стало плохо. Его пробовали спасти в самолёте, судно экстренно приземлилось в Ульяновске», — рассказал источник изданию.

Приехавшие к самолёту врачи констатировали смерть мужчины. Предварительной причиной смерти пассажира медики назвали проблемы с сердцем.

Как сообщало ИА Регнум, российский гражданин, впавший в кому в Таиланде после задержки авиарейса Бангкок — Красноярск в марте 2024 года, умер в больнице.

В феврале пассажиру самолёта авиакомпании «Северсталь», следовавшего из Калининграда в Петрозаводск, стало плохо. Борт экстренно сел в Санкт-Петербурге, но мужчина скончался.

В декабре 2023 года пассажирскому самолёту авиакомпании Nordwind Airlines, который выполнял рейс Москва — Варадеро, пришлось вернуться из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Норвегия не разрешила самолёту приземлиться, но позволила пролететь над своей территорией. В Москве мужчину забрала машина скорой помощи.