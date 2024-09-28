Кинель, Самарская область, 28 сентября, 2024, 23:35 — ИА Регнум. В ФСБ заверили, что взрыв на железнодорожном мосту в городе Кинель Самарской области не связан с атакой беспилотника. Об этом сообщили «Известия» в Telegram-канале.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Силовики заявили, что ЧП не связано с атакой БПЛА.

«Причину сейчас никто не скажет, это не БПЛА», — заявили изданию в ФСБ.

Отмечается, что на движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял. Пострадавших в результате хлопка нет.

Как сообщало ИА Регнум, на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области произошёл взрыв. Отмечалось, что железнодорожные пути не были повреждены. На месте работают сотрудники служб безопасности.

В мае силовики задержали в Крыму агентов украинских спецслужб, планировавших серию терактов на железной дороге. Целью злоумышленников было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. В отношении четырёх задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ. Фигуранты дали признательные показания.

В ноябре 2023 года в Ульяновске пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. Подростка задержали. Сообщалось, что спецслужбы Украины угрозами вынудили его пойти на подготовку диверсии. Куратор дал ребёнку задание поджечь оборудование, угрожая расправой над его родными. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.