Ульяновск, 16 ноября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В Ульяновске пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. Подростка задержали. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

Как признался сам двенадцатилетний мальчик, на такой поступок его подтолкнули украинские спецслужбы. По его словам, они угрожали расправой его семье.

По информации собеседника агентства, школьник в Telegram получил от украинских кураторов задание и инструкцию по поджогу релейного шкафа. Известно, что мальчик не стоит на учёте в ПДН, семья благополучная.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждение имущества.

Как сообщало ИА Регнум, подобный инцидент у железнодорожных путей у Императорского моста в Ульяновске произошёл несколько дней назад. Машинист грузового поезда спугнул поджигателя релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге, когда тот обливал оборудование бензином из канистры.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома на батарейном и релейном шкафах. Рядом с ними нашли пластиковую бутылку с остатками зажигательной смеси и коробок со спичками. Злоумышленника разыскивают по камерам видеофиксации.

Трёх молодых людей задержали 5 октября в Татарстане. Они подожгли релейный шкаф в районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги. Подозреваемые ― молодые люди от 16 до 22 лет ― познакомились в одном из мессенджеров с куратором, предложившим им гонорар по 5 тысяч рублей каждому за поджог релейного шкафа.