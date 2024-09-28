Кинель, Самарская область, 28 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской область произошёл взрыв, сообщила 28 сентября пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Пострадавших в результате инцидента не было, сказано в сообщении.

«Сегодня на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке. На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение «островков безопасности». Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Железнодорожные пути не были повреждены, но движение поездов через мост временно приостановили, отметила пресс-служба. На месте работают сотрудники служб безопасности, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в мае ФСБ сообщила о задержании в Крыму агентов украинских спецслужб, планировавших серию терактов на железной дороге. Целью злоумышленников было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. В отношении четырёх задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ. Фигуранты дали признательные показания.

В ноябре 2023 года в Ульяновске пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. Подростка задержали. Сообщалось, что спецслужбы Украины угрозами вынудили его пойти на подготовку диверсии. Куратор дал подростку задание поджечь оборудование, угрожая расправой над родными ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.