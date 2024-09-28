Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Россия исходит из того, что публичные заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине услышаны, заявил 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Как они это понимают — не мне судить. Поймём, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия. Тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — сказал он.

Российский министр также назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Если ранее США и Британия рассчитывали победить РФ руками неонацистского киевского режима, то теперь они готовят Европу к самоубийственной авантюре против России, отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Целью изменения доктрины является желание предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.