Белгород, 28 сентября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов иронически прокомментировал сообщения том, что он якобы попал в плен к ВСУ.

Petrov Sergey/Global Look Press

В своём Telegram-канале он опубликовал ролик, записанный вечером 28 сентября в автомобиле. Генерал-майор сообщил, что направляется в Белгородскую область.

«Оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен, а я не в курсе», — сказал Алаудинов.

Он также заявил, что, как лев, спокойно наблюдает за тем, как лают собаки, и отметил, что не обращает внимания на пустые разговоры.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 сентября Алаудинов сообщил, что бойцы отряда «Каштан» продвинулись на километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожив бойцов ВСУ и заняв участок территории.

Также 28 сентября пресс-служба Минобороны проинформировала, что в минувшие сутки потери противника в Курской области составили до 370 человек, а за всё время ведения боевых действий с 6 августа — более 18,1 тыс. человек. В минувшие сутки подразделения российских войск отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Кроме того, была отражена атака противника в направлении Любимовки и сорваны попытки контратак у населённых пунктов Кремяное, Камышёвка и Черкасское Поречное.