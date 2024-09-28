Париж, 28 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима в США Владимир Зеленский ничего не смог добиться своей поездкой в США, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Владимир Зеленский

«День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского», — написал политик в соцсети X (бывшая Twitter).

По мнению Филиппо, Зеленский потерпел фиаско, прежде всего, потому что ему не удалось получить разрешения бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории.

Вместе с этим, добавляет политик, поражение украинских войск в Донбассе стало «общепризнанным» фактом.

Более того, ситуацию усугубила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico написало, что президент США Джо Байден и его советники сомневаются в «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Авторы материала добавили, что у Белого дома также есть вопросы о дальнейшем развитии украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.

По данным газеты The New York Times, популярность Зеленского среди правящих кругов США заметно снизилась. Это может отразиться на масштабах дальнейшей военной поддержки Украины, указали авторы.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что после провала Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте.