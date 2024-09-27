Киев, 27 сентября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. После провала главы киевского режима Владимира Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте, заявил 27 сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Lev Radin|Global Look Press

«В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте», — написал Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его мнению, решения руководства Украины «положили» лучшие бригады ВСУ и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными гражданами.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico написало, что президент США Джозеф Байден и его советники сомневаются в «плане победы» Владимира Зеленского. Авторы материала добавили, что у Белого дома также есть вопросы о дальнейшем развитии украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.

Союзники Киева тайно согласились, что у него нет пути к победе, и лишь компромиссное решение приведёт к миру, отметили, в свою очередь, обозреватели хорватского издания Advance.

Британское издание The Economist заявило, что Украина и её сторонники из числа стран Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии ВСУ «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», отмечалось в материале.

По данным газеты The New York Times, популярность Зеленского среди правящих кругов США заметно снизилась. Это может отразиться на масштабах дальнейшей военной поддержки Украины, указали авторы.