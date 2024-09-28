Москва, 28 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. На крупнейшей туристической платформе Китая Ctrip появилась официальная страница Москвы, что поспособствует увеличению турпотока из КНР в столицу. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии 28 сентября.

Софья Сандурская/ТАСС

«На крупнейшей туристической платформе Китая Ctrip появилась официальная страница Москвы. На ней собрана вся необходимая информация, которая поможет спланировать поездку в российскую столицу, от получения визы, бронирования авиабилетов и отелей до подбора индивидуальных туров и экскурсий. Ресурс входит в пятёрку лидеров среди онлайн-турагентств мира. Москва представила на нём свои возможности и преимущества. Городу это позволит увеличить турпоток из Китая, а путешественникам — узнать больше о столице России, её достопримечательностях, истории и культуре», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В материале отмечается, что за 2023 год Москву посетили 2,3 миллиона туристов из других стран, что на 35% больше, чем в 2022 году. Большую часть иностранных гостей столицы составили граждане Китая, Индии и Турции. Также указано, что самыми популярными местами среди китайских туристов стали Красная площадь, храм Василия Блаженного, смотровые площадки, ВДНХ и парк «Зарядье».

В публикации отметили, что туризм важен для экономики Москвы, для его развития регулярно организуются выставки и фестивали.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии туризма в Москве. По планам, к 2030 году российская столица будет принимать ежегодно 52 млн туристов, из них 6 млн — иностранных. В основном речь идёт о туристах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и СНГ. При этом, по предварительным оценкам экспертов, выручка отрасли вырастет в 2,7 раза, до 3,6 трлн рублей. Объём «туристических денег» в доходной части бюджета увеличится до 500 млрд рублей.

В столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Как уточнил мэр Москвы, в городе работают порядка 3 тысяч экскурсоводов. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.

5 сентября президент Владимир Путин отметил огромный туристический потенциал России. Отдельно президент подчеркнул привлекательность Дальнего Востока.