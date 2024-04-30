Мэр Москвы сообщил о планах развития внутреннего туризма
Москва, 30 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В Москве стремительно развивается туризм. Ожидается, что через шесть лет поток гостей из других регионов страны вырастет в два раза, а в целом российская столица ежегодно будет принимать 52 млн туристов. Об этом 30 апреля сообщил мэр Сергей Собянин, представляя программу развития туризма Москвы до 2030 года.
«Плюс город будет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов — гостей, которые приезжают без ночевки на один день», — написал мэр в личном блоге.
Собянин добавил, что реализация программы внесёт значительный вклад в решение задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, вдвое увеличить турпоток ― до 140 млн человек ежегодно.
«Мы планируем, что на долю Москвы придется 35–40% от общего числа туристов в нашей стране — 52 млн человек к 2030 году», ― уточнил мэр.
Он подчеркнул, что основным драйвером развития отрасли в ближайшие годы останется внутренний туризм. К 2030 году, ожидается, что в столицу приедут порядка 46 млн жителей других регионов страны. Это примерно в два раза больше, чем в 2023 году.
Мэр добавил, что, согласно планам, в 2030 году число иностранных туристов достигнет 6 млн человек, в основном из стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. При этом, по предварительным оценкам экспертов, выручка отрасли вырастет в 2,7 раза, до 3,6 трлн рублей. Объём «туристических денег» в доходной части бюджета увеличится до 500 млрд рублей.
Собянин напомнил, что в 2023 году Москву посетили 24,5 млн туристов, турпоток вплотную приблизился к рекордному 2019 году и, вполне возможно, превзойдет этот рубеж уже в 2024 году. Число внутренних туристов, посетивших столицу в прошлом году (22,2 млн), уже превзошло доковидные показатели. Оборот туристского потребления впервые составил около 1,3 трлн рублей, а поступления в городской бюджет достигли 178 млрд рублей.
Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов 11 апреля сообщил, что в 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов — это на 7% больше, чем в 2022-м. В их числе были как гости из регионов, так и приехавшие из Китая, Индии, Турции и других стран. Он подчеркнул, что деловой туризм ― это источник возвратных туристов. Около 40% бизнес-гостей приезжают в российскую столицу снова, чтобы отдохнуть вместе с семьёй.
В столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Как уточнил мэр Москвы, в городе работают порядка 3 тысяч экскурсоводов. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.
Градоначальник добавил, что в прошлом году Москву посетили с экскурсиями 11,3 млн туристов. Показатель вырос на 75% в сравнении с 2022 годом.