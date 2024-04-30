Москва, 30 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В Москве стремительно развивается туризм. Ожидается, что через шесть лет поток гостей из других регионов страны вырастет в два раза, а в целом российская столица ежегодно будет принимать 52 млн туристов. Об этом 30 апреля сообщил мэр Сергей Собянин, представляя программу развития туризма Москвы до 2030 года.

Кадр из Телеграмм — канала Сергея Собянина

«Плюс город будет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов — гостей, которые приезжают без ночевки на один день», — написал мэр в личном блоге.

Собянин добавил, что реализация программы внесёт значительный вклад в решение задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, вдвое увеличить турпоток ― до 140 млн человек ежегодно.

«Мы планируем, что на долю Москвы придется 35–40% от общего числа туристов в нашей стране — 52 млн человек к 2030 году», ― уточнил мэр.

Он подчеркнул, что основным драйвером развития отрасли в ближайшие годы останется внутренний туризм. К 2030 году, ожидается, что в столицу приедут порядка 46 млн жителей других регионов страны. Это примерно в два раза больше, чем в 2023 году.

Мэр добавил, что, согласно планам, в 2030 году число иностранных туристов достигнет 6 млн человек, в основном из стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. При этом, по предварительным оценкам экспертов, выручка отрасли вырастет в 2,7 раза, до 3,6 трлн рублей. Объём «туристических денег» в доходной части бюджета увеличится до 500 млрд рублей.

Собянин напомнил, что в 2023 году Москву посетили 24,5 млн туристов, турпоток вплотную приблизился к рекордному 2019 году и, вполне возможно, превзойдет этот рубеж уже в 2024 году. Число внутренних туристов, посетивших столицу в прошлом году (22,2 млн), уже превзошло доковидные показатели. Оборот туристского потребления впервые составил около 1,3 трлн рублей, а поступления в городской бюджет достигли 178 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов 11 апреля сообщил, что в 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов — это на 7% больше, чем в 2022-м. В их числе были как гости из регионов, так и приехавшие из Китая, Индии, Турции и других стран. Он подчеркнул, что деловой туризм ― это источник возвратных туристов. Около 40% бизнес-гостей приезжают в российскую столицу снова, чтобы отдохнуть вместе с семьёй.

В столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Как уточнил мэр Москвы, в городе работают порядка 3 тысяч экскурсоводов. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в прошлом году Москву посетили с экскурсиями 11,3 млн туристов. Показатель вырос на 75% в сравнении с 2022 годом.