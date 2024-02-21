Москва, 21 февраля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Софья Сандурская/ТАСС

Порядка 3 тысяч экскурсоводов работают в городе. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.

Градоначальник добавил, что Москва становится всё более востребованным направлением для коротких познавательных поездок. В прошлом году город посетили с экскурсией 11,3 миллиона туристов. Показатель вырос на 75% в сравнении с 2022-м.

Как сообщало ИА Регнум, столичные театры и концертные залы в минувшем году посетили свыше 7,2 миллиона человек. Это рекордный за последние четыре года показатель, сообщил Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что причиной возросшей популярности столичных театров стало большое количество премьер, а также улучшение их качества. В 2023 году прошло более 23 тысяч спектаклей, включая порядка 270 премьерных, уточнил Собянин.

При этом отдельную роль сыграло повышение комфорта современных театральных пространств благодаря ремонту и реставрации, добавил мэр Москвы.

Не обошёл вниманием глава российской столицы и концертные залы. Мэр указал на разнообразный репертуар столичных залов, в которых ежегодно проходят тысячи концертов, оперных представлений, музыкальных премьер и выступлений современных композиторов.

По его словам, самыми посещаемыми площадками по итогам года стали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.