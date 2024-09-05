Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Россия имеет огромный туристический потенциал, для развития которого необходимо создавать подходящую инфраструктуру. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. (ВЭФ-2024).

Анна Рыжкова ИА Регнум

Он добавил, что продвижение туристической сферы не должно пагубно сказываться на окружающей среде, необходимо беречь природу страны.

Россияне ориентируются на возможности страны, поэтому власти РФ будут делать всё для дальнейшего развития данной отрасли.

«Чем привлекательнее, тот или другой регион, тем больше в него и частный бизнес вкладывает денег. То есть, это такая револьверная операция, беспроигрышная. Будем все делать для того, чтобы внутренний туризм развивать дальше», — сказал Путин.

Отдельно президент подчеркнул привлекательность Дальнего Востока, у которого, по мнению Путина, имеются сумасшедшие туристические возможности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на сессии российский лидер заявил, что строительство нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург — Владивосток поможет в развитии внутреннего туризма. По его слова, маршрут трассы пройдёт через десятки регионов страны, и станет удобен для туристических поездок. Его протяжённость составит более десятков тысяч километров.

7 августа на совещании с членами правительства Путин заявил, что количество россиян, которые отдыхают в стране, растёт, как и число иностранных туристов, приезжающих в страну. В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников доложил главе государства, что россияне в первой половине 2024 года совершили почти 39 млн поездок, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число иностранцев увеличилось почти в два раза и достигло 2 млн человек.

В июне глава государства пообещал создать в стране ещё более комфортные условия для путешествий по России. Развитие внутреннего туризма российский лидер назвал одним из ключевых приоритетов. К 2030 году доля туристической отрасли должна увеличиться до 5% ВВП, добавил глава государства.