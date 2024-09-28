Суджа, Курская область, 28 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Танковый экипаж спецназа «Ахмат» группы командира Пресса ликвидировал группу бойцов ВСУ, которые пытались прорвать оборону ВС РФ под Суджей в Курской области. Об этом рассказал «РИА Новости» танкист экипажа.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вчера очень напряжённый был денёк. Мы выехали со своим экипажем на позиции, и за нами сразу вылетели два FPV-дрона, их РЭБ заглушил, потом по нам начала работать артиллерия. Мы два прилёта услышали, отступили, перебрались на другую закрытую позицию и отработали потом на отлично… Остановили наступление», — сказал он.

Как отметил боец, силы ВСУ регулярно и безуспешно пытаются прорвать российскую оборону на этом направлении. Его коллега также уточнил, что танкисты под Суджей работают постоянно.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября ВС РФ отразили атаку ВСУ в направлении Любимовки Курской области, а также прервали несколько попыток контратак у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного. В результате атаки противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными.

Минобороны РФ сообщило, что, по информации на 28 сентября, потери ВСУ на курском направлении составили 18,1 тыс. человек. Уточняется, что ещё было ликвидировано 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий.