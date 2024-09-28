Красноярск, 28 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Следственное управление СК России Красноярского края в настоящее время не собирается возбуждать ещё одно уголовное дело после отравления семьи под Красноярском, в результате которого погибли четверо детей.

СУ СКР

«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», — приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ стали появляться публикации о том, что в отношении отца может быть возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Вместе с этим в региональном СК до этого отмечали, что следователи планируют допросить родителей в связи с тем, что при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября всем стало плохо, семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.

Компоненты средства от насекомых нашли и на шерсти котёнка, который жил в доме и погиб в те же дни, когда отравились дети и взрослые. Следователи нашли его труп на свалке и направили на экспертизу.