Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Власти Израиля в связи с ситуацией в области обеспечения безопасности ограничили число участников собраний в центральной части страны до 1 тыс. человек. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После оценки ситуации было определено, что с сегодняшнего дня с немедленным вступлением в силу будут внесены изменения в руководящие принципы обороны командования тыла в различных районах центрального Израиля», — отметили в посте.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий. В результате удара был ликвидирован лидер движения Хасан Насралла, 28 сентября это подтвердили в «Хезболле».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.