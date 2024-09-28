Мадрид, 28 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. На Украину усиливается внешнее давление в пользу переговоров с Россией из-за того, что Киев близок к достижению предела своих возможностей, пишет 28 сентября испанская газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина была бы вынуждена пойти на болезненные уступки», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике в преддверии зимы. За пять недель до президентских выборов в США конфликт достиг критической точки, на карту поставлена судьба поставок оружия, финансовой помощи и дипломатической поддержки, указывают авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский активист и ветеран военно-морского флота страны Джек Пособец заявлял, что после встреч с местными политиками глава киевского режима Владимир Зеленский осознал своё поражение.

Издание Politico написало, что президент США Джозеф Байден и его советники сомневаются в «плане победы» Владимира Зеленского. Авторы материала добавили, что у Белого дома также есть вопросы о дальнейшем развитии украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.

Британское издание The Economist заявило, что Украина и её сторонники из числа стран Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии ВСУ «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», отмечалось в материале.