Москва, 5 сентября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Белоруссии ночью уничтожили беспилотники, нарушившие воздушное пространство республики. Об этом заявил 5 сентября начальник Главного штаба Белоруссии, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.

MOD Russia/Global Look Press

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами», — сообщил Фролов.

Он сообщил, что дежурные силы ПВО уничтожили все цели. По данному факту идёт проверка.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утром 5 сентября заявил, что дрон нарушил воздушное пространство Белоруссии. Перед этим поступали сообщения о взрывах от жителей Гомеля, отметил он.