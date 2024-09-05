Мелитополь, 5 сентября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. В воздушное пространство Белоруссии зашёл беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 5 сентября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в своём Telegram-канале Рогов, ранее жители Гомеля сообщили о нескольких взрывах и сбитой в небе над городом цели. По предварительным данным, дрон упал за пределами Гомеля, уточнил он.

«Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 9 августа рассказал об уничтожении воздушных целей, двигавшихся со стороны Украины. В минобороны республики уточнили, что силы ПВО обнаружили следовавшие в направлении Белоруссии украинские дроны, которые после пересечения госграницы было решено уничтожить. Часть БПЛА ликвидировали, а остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, взяли под контроль и передали на сопровождение российской стороне.

Лукашенко 10 августа поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях для реагирования на любые возможные провокации. Минобороны Белоруссии расценило пролёт дронов ВСУ над республикой как провокацию.