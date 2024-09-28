Курск, 28 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Бывший милиционер, привозивший продовольствие жителям курского села Большое Солдатское, погиб при атаке украинского дрона. Мужчина спас жену, успев закрыть её собой, рассказала его знакомая Галина Сидорова.

Дарья Драй ИА REGNUM

По словам местной жительницы, Александр приходил к сельчанам, спрашивал, в чём они нуждаются, а затем привозил это из Курска. Благодаря ему у оставшихся в селе жителей был хлеб. Во время очередной поездки автомобиль Александра был атакован беспилотником ВСУ.

«Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через [улицу] Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжёлом состоянии», — сказала Сидорова «РИА Новости».

Женщину, сообщила она, отправили в Москву, вероятно, она потеряет глаз.

Сельчанка добавила, что Александр служил в милиции вместе с её мужем, оба они были в Чечне. Сейчас сын Александра служит в Сирии, невестку и ребёнка увезли в Курск. Погибшего похоронили в областном центре, попрощаться с ним пришли много людей.

Как сообщало ИА Регнум, пенсионерка из Курской области Мария Ким рассказала, как сбежала из украинского пункта временного размещения (ПВР) на родину. Женщина много лет прожила в донецкой Авдеевке и попала в ПВР, когда город находился под контролем Киева. Там она сказала, что хочет перебраться к родственникам в Молдавию, но на самом деле решила вернуться под Курск. По словам Марии, говорить о планах отправиться в Россию было нельзя.

Российские следователи признали более 8 тыс. человек потерпевшими в результате агрессии киевского режима на территории Курской области. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.