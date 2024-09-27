Курск, 27 сентября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Пребывавшая в украинском пункте временного размещения (ПВР) курская пенсионерка Мария Ким успешно сбежала в Россию. По возвращении на родину женщина получила гражданство и теперь проживает в Курске вместе со своей собакой.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

Пенсионерка рассказала «РИА Новости», что родилась она в курском селе Козыревка. В 1980-е года она переехала в Авдеевку.

«Принимали беженцев из Донецкой области… Но я не думала там жить. (Оттуда. — Прим. ред.) было два пути — на Польшу и на Молдавию — и всё. Больше никак не уехать. Я говорю: нет, если ехать, то в Россию. Если бы я сказала, что еду обратно в Россию — я не знаю, что бы было!» — поделилась женщина.

По её словам, людям задавали вопросы о Донецке, из-за страха сказать лишнее приходилось молчать. Женщина специально сказала в комендатуре украинского ПВР, что она едет к родственникам в Молдавии, которые её ждут. По прибытии Мария через 10 часов вылетела в Москву, а затем вернулась в родительский дом в Козыревку. На родине после оформления гражданства женщина оформила пенсию.

Она добавила, что недавно по разрешению коменданта ПВР в Курске побывала в селе и забрала свою собаку, которую после нападения ВСУ 6 августа пришлось оставить.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских бойцов и выступавших на стороне ВСУ наёмников, причастных к совершению преступлений на территории Курской области. По данным следствия, в начале августа 2024 года боевики обстреляли и подорвали с помощью беспилотников жилые дома, легковые авто и объекты инфраструктуры с находящимися внутри людьми в Судже. В результате минимум два мирных жителя скончались. В середине сентября они же совершили аналогичные действия в отношении жителей Рыльска и других населённых пунктов Рыльского района. Также нацисты дистанционно заминировали объекты гражданской инфраструктуры.

Во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство запечатлел разведывательный дрон бойцов 44-го армейского корпуса.