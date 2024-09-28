Минск, 28 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Вмешательство западных стран во внутренние дела Белоруссии в преддверии президентских выборов «не просто фиксируется, оно продолжается». Об этом 28 сентября заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

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«Вот как оно началось когда-то, когда был избран в первый раз президентом нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, когда его пытались подмять под решение тех задач, которые интересовали Запад», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам белорусского министра, цель вмешательства Запада — продолжение формирования «санитарного кордона» против России.

Как сообщало ИА Регнум, следующие выборы президента Белоруссии намечены на 2025 год, но точная дата пока не назначена. В феврале этого года действующий президент Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

По словам председателя ЦИК республики Игоря Карпенко, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова провести президентские выборы в любой момент.

При этом ранее Лукашенко заявил, что все обвинения в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны и он на самом деле «наелся президентством». Лукашенко пояснил, что его главная задача вовсе не сохранить власть.