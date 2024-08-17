Минск, 17 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова провести президентские выборы в любой момент. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

По его словам, выборы главы государства завершат «ту масштабную политическую модернизацию», которую запустили после внесения изменений в конституцию Белоруссии в 2022 году.

«Поэтому будем ждать решения палаты представителей (по выборам). ЦИК готов к проведению выборов в любой момент»,— цитирует его БелТА.

Как передавало ИА Регнум, следующие выборы президента Белоруссии намечены на 2025 год, но точная дата пока не назначена. В феврале этого года действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

При этом в августе 2022 года Лукашенко заявил, что все обвинения в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны и он на самом деле «наелся президентством». Лукашенко пояснил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.

Шестые очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия 14 августа объявила окончательные результаты голосования. Так, по данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.