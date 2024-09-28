Вашингтон, 28 сентября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Поставка украинской армии управляемых авиабомб дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW) даст возможность Соединённым Штатам сэкономить около 20 млн долларов, в том числе и на техническом обслуживании. Об этом говорится в докладе Минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационая бомба JDAM

По заключению экспертов, киевский режим получит базовую конфигурацию AGM-154A. При этом подсчитана выгода от поставок ВСУ «просроченных» JSOW, срок эксплуатации которых составляет 20 лет.

Отмечается, что JSOW, зачастую при пуске на большой высоте, может помочь улучшить дальность поражения применяемых боевиками истребителей F-16, сообщает «РИА Новости».

JSOW — это корректируемая авиационная бомба, которая способна изменять траекторию своего полёта и поражать любые цели, как движущиеся, так и неподвижные.

По оценкам экспертов, дальность полёта такой бомбы составляет от 22 до 120 км. Она из серии «выстрелил и забыл».

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 25 сентября подписал документ о выделении Киеву военной помощи в размере 375 млн долларов.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

Новый многомиллиардный пакет военной помощи Украине демонстрирует игнорирование интересов граждан США действующей администрацией Белого дома. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.