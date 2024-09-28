Москва, 28 сентября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Подозрения в причастности бывшего мэра города Сочи Алексея Копайгородского к крупной растрате и присвоению земельных участков подтвердили свидетели. Об этом указали в материалах дела.

https://t.me/moscowcourts Алексей Копайгородский

По данным «РИА Новости», представленные судье в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные сведения, которые указывают на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского к преступлению. Это подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-разыскных мероприятий и иные процессуальные документы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Мещанский районный суд Москвы арестовал Копайгородского по делу о растрате в особо крупном размере. Экс-чиновнику предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере (более 3 млн рублей) по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Также ему вменяют присвоение двух земельных участков. Общая сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Бывший мэр свою вину не признал.

Алексея Копайгородского задержали в Луганске, куда незадолго до этого он отправился для участия в спецоперации, и доставили в Москву. В суде Копайгородский заявил, что хочет вернуться на СВО.