Москва, 27 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 330 бойцов, сообщило 27 сентября Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, три украинских военных сдались в плен ВС России.

По данным Минобороны на 27 сентября, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия.

Кроме того, ВС России уничижили 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября ВС России сорвали три попытки ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Потери противника в ходе неудачных попыток прорваться через границу составили до 40 человек убитыми и ранеными, также ВСУ лишились нескольких единиц техники, в том числе четырёх боевых бронированных машин.