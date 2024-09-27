Москва, 27 сентября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за неделю с 21 по 27 сентября освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации

Так, бойцы «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Григоровка, который расположен западней Артёмовска, и посёлок Острое, расположенный западнее ранее освобождённого города Красногоровка.

Военные группировки войск «Центр» освободила Украинск в Покровском районе ДНР и село Мариновка, расположенное южнее Новогродовки.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе ДНР. Бои идут уже в черте города, сказал глава республики.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка в ДНР.

По данным Минобороны на 27 сентября, всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 646 самолётов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 434 танка и 26 613 единиц специальной военной автомобильной техники Вооружённых сил Украины.