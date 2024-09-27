Махачкала, 27 сентября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов после очередного ЧП заявил, что ответственным за работу и безопасность автозаправочных станций на всех уровнях надо сделать выводы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Кадр из видео

«Ответственным за функционирование и безопасность АЗС необходимо сделать соответствующие выводы, не исключая возможные меры административного характера», — сказал Абдулмуслимов.

Абдулмуслимов акцентировал, что обеспечение безопасности на автозаправках должно контролироваться регулярно и комплексно, учитывая, что их много в густонаселенных микрорайонах города.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы прогремели вечером 27 сентября. На видео очевидцев попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар. Позднее МЧС сообщило, что возгорание локализовано.

По данным СМИ, автозаправка взорвалась из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС. Было возбуждено уголовное дело. Пострадал 21 человек, из них десять погибли, в том числе двое детей.

Проводятся следственные действия.