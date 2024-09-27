Махачкала, 27 сентября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы погибли четыре человека, в том числе один ребёнок, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

Кадр из видео

Для спасения пострадавших задействуются 10 машин скорой помощи, сказано в сообщении.

«По предварительным данным четверо человек, из них один ребёнок, погибли в результате взрыва. Ещё четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести», — отметила пресс-служба.

Ранее минздрав Дагестана сообщал, что в результате ЧП погибли, по предварительным данным, три человека.

На место ЧП были направлены бригады скорой медицинской помощи для экстренного спасения пострадавших, а также пожарные и сотрудники других служб. Причина взрыва устанавливается.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в пригороде Махачкалы взорвалась автозаправочная станция. Сообщалось, что в результате происшествия есть пострадавшие.

В Сети появились кадры второго взрыва. На них видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС заметен густой столб дыма. Жителей Махачкалы попросили не ездить в данном направлении и выбирать объездной путь.

В августе 2023 года во время техобслуживания автомобилей на СТО в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и находящаяся поблизости АЗС. Погибли 36 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной трагедии стала недобросовестность предпринимателей и работников надзорных органов.