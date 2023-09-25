Махачкала, 25 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Число жертв взрыва около АЗС на выезде из Махачкалы, который произошёл 14 августа, выросло до 36, один из пострадавших скончался в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы регионального минздрава Зарину Агмадову.

Муса Салгереев/ТАСС

«Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36», — приводит агентство слова Агмадовой.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на СТО в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и находящаяся поблизости АЗС. Арендатором помещения и владельцем склада был Эльдар Насрулаев. Он был задержан и отправлен в изолятор, 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву. Басманный суд Москвы принял решение отправить его под стражу до 14 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной трагедии в Махачкале, где 14 августа взорвалась АЗС, стала недобросовестность как предпринимателей, так и работников надзорных органов. Меликов рассказал, что в регионе ведётся интенсивная работа по проверке работы всех потенциально опасных объектов, но отметил, что это требует значительного количества времени.