Махачкала, 27 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Три человека погибли, по предварительным данным, в результате взрывов на АЗС в Махачкале, сообщил врио министра здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Позже Глазов сообщил, что четыре человека погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале, один из погибших — ребёнок. На место ЧП были направлены бригады скорой медицинской помощи для экстренного спасения пострадавших. Точное количество жертв ещё устанавливается.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в Махачкале взорвалась автозаправочная станция. Также в Сети появились кадры второго взрыва. На них видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма. Жителей Махачкалы попросили не выезжать в сторону ЧП или выбирать объездной путь.

По информации Тelegram-канала Mash, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС. По его данным, горит задняя часть заправки, где находился баллон. Очевидцы подтвердили, что взрыв произошёл именно там.

Ранее на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван — Севан в Армении произошёл взрыв с последующим пожаром. Семеро пострадавших были госпитализированы.