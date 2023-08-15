Москва, 15 августа, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В Махачкале на месте пожара и взрыва АЗС были обнаружены тела ещё пятерых человек. Общее количество погибших в этой трагедии составило 35 человек. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

Муса Салгереев/ТАСС Разрушения в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Отмечается, что спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

Минздрав сообщал, что в больницах после ЧП находятся 63 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии.

Возгорание и последующий взрыв в здании станции технического обслуживания автомобилей произошли в Махачкале 14 августа около 22:00 мск. В махачкалинском автосервисе взорвались две из восьми цистерн.

Глава региона Сергей Меликов отметил, что удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что привело бы к ещё более тяжким последствиям.

Пожар удалось локализовать в ночь на 15 августа, в тушении были задействованы 80 единиц техники. На месте взрыва на АЗС в Махачкале образовалась огромная воронка.

После взрыва на АЗС на помощь спасателям пришли местные жители, они заметили одинокого ребёнка рядом с автозаправкой. Девочку отвезли в больницу. После объявления в соцсетях о найденном ребёнке на связь вышла родственница девочки, её тётя. Отмечается, что жизни малышки ничего не угрожает.

В Дагестан для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. В Махачкалу вылетел самолёт МЧС России для транспортировки в Москву пострадавших в результате пожара на АЗС.

По факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, а также виновных лиц.

По словам главы Дагестана, в Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС введут режим чрезвычайной ситуации.

Он отметил, что в настоящее время врачи, психологи и другие специалисты принимают все необходимые меры, будут решены и социальные вопросы. Своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи, добавил глава региона. Меликов добавил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь, семьи погибших получат по 1 млн рублей. По его решению 15 августа в республике был объявлен день траура.

По словам Меликова, взрыв на автозаправочной станции в Махачкале мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения. Глава республики пообещал, что в регионе будет организована работа по контролю «за всеми этими безобразиями, которые привели не только к сегодняшней трагедии, но и к взрыву газовоздушной смеси в частном доме в Дербенте, которые вывели из строя трансформатор в том же Дербенте, которые привели к взрыву трансформаторов в Махачкале».

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населённых пунктах, в том числе вблизи жилых домов, детсадов, школ и больниц.

По информации СМИ, предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей предпринимателю Шамхалову автозаправочной станции, расположенной в селе Тарумовка Тарумовского района, реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Согласно опубликованному решению суда, бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 тонн газа.

В результате взрыва и пожара на АЗС были повреждены 45 строений, в том числе жилые дома. Уточняется, что взрывом повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама станция.