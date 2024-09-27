Будапешт, 27 сентября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибочными слова своего политического советника и однофамильца Балажа Орбана за упоминание Венгерского восстания 1956 года в контексте конфликта Украины. Об этом сообщает венгерское издание 444. hu.

Официальное интернет-представительство президента России

Ранее Балаж Орбан упомянул о восстание 1956 года против социалистического руководства страны, которое вскоре было подавлено. По его словам, Зеленский поступил безответственно, втянув Украину в оборонительное противостояние с Россией, в то время как венгры не поступили бы так, с учётом событий 1956 года.

В свою очередь, премьер Венгрии назвал слова своего советника «двусмысленными» и «ошибочными».

«Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросло из неё», — добавил Виктор Орбан.

Он добавил, что не следует упоминать данную венгерскую историю в дискуссии о «войне и мире».

Как передавало ИА Регнум, ранее Виктор Орбан заявил, что прекращение огня должно стать первым шагом для урегулирования конфликта на Украине. Орбан считает, что стороны конфликта не стремятся достичь мира, поэтому нужна настоящая мирная миссия, которую поддержало бы обширное международное сообщество, как страны Юга, так и Европы. Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией. Венгерский лидер заявил, что началом урегулирования конфликта не может быть мирный план: его обсуждению и составлению должны предшествовать коммуникация, а потом прекращение огня.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В числе главных целей СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, нейтральный статус этой страны, а также предание суду тех, кто причастен к геноциду мирных жителей в Донбассе.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Кроме того, ещё одной причиной стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, указал он.