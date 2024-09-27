Москва, 27 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что мальчикам нужен отец, а без него ребёнок вырастет безответственным и «сбежит на Верхний Ларс».

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат отметил, что при разводе в 95% случаев суд определяет место проживания ребёнка с матерью. Он высказал идею о том, что мальчиков старше восьми лет при расторжении брака нужно передавать на воспитание отцу, а не матери, отметив, что мальчикам нужен отец.

«Это соответствует нашим традициям, духовным ценностям, так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца. У него был пример отца, он мог подражать ему и становился ответственным мужчиной, который в случае кризиса в стране не бежит на Верхний Ларс, в случае разводов или потрясений он платит алименты, потому что взял ответственность», — отметил он в беседе с изданием «Газета.Ru».

По словам Кузнецова, отдавать ребёнка нужно только «социально-ответственным отцам», которые действительно хотят заниматься воспитанием сына. Он пояснил, что не предлагает запретить общение детей с матерью и разрабатывает законопроект о возможности совместной опеки над детьми.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Кузнецов заявил, что мальчиков старше восьми лет следует в случае развода оставлять с отцами, это поможет повысить рождаемость и сократит число распавшихся браков. По его мнению, передача сыновей на воспитание отцам решит проблему с неплатежами алиментов, так как «адекватные мужчины» не будут требовать с бывших жён деньги на детей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в стране реализуют ряд мер, направленных на увеличение коэффициента рождаемости, но у них отложенный эффект. Он также указал на то, что демографическая тема является одним из главных приоритетов президента Владимира Путина.