Москва, 26 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В России реализуют ряд мер, направленных на увеличение коэффициента рождаемости, но у них отложенный эффект, заявил 26 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Эта тема является одним из главных приоритетов президента России Владимира Путина», — сказал он.

Комментируя свои недавние слова о катастрофически низком коэффициенте рождаемости в России, Песков отметил, что нельзя говорить о неверии россиян в будущее государства.

«Потому что точно такие же показатели демографии и во Франции, и в Германии, и в Испании, и в Японии, там еще меньше. Это, к сожалению, такая тенденция, у нас она имеет свою предтечу», — сказал Песков.

Спикер Кремля напомнил, что на появление демографических ям повлияли период Великой Отечественной войны и распад СССР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что равный 1,4 коэффициент рождаемости в России угрожает будущему страны. Он также обозначил, кого считает героями страны. В их число, по мнению представителя Кремля, входя все многодетные матери государства.

4 июля стало известно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.