Москва, 27 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Мальчиков старше восьми лет следует в случае развода оставлять с отцами, это поможет повысить рождаемость и сократит число распавшихся браков, считает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия»). Инициативу парламентарий изложил 27 сентября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Кузнецова, передача сыновей на воспитание отцам решит проблему с неплатежами алиментов, так как «адекватные мужчины» не будут требовать с бывших жён деньги на детей.

«Уверен, если вместо 95% только, например, 80% детей будет оставаться с матерями, то количество разводов существенно сократится, а рождаемость вырастет», — подчеркнул Кузнецов.

Парламентарий добавил, что мальчикам необходимо мужское воспитание, а прежде на Руси «подросший мальчик переходил на половину отца».

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина заявила, что России нужна «специальная демографическая операция». Она отметила, что поддержка нужна не только молодым семьям, но и семьям с детьми, в том числе многодетным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 июля, что в стране реализуют ряд мер, направленных на увеличение коэффициента рождаемости, но у них отложенный эффект. Он также указал на то, что демографическая тема является одним из главных приоритетов президента Владимира Путина.

В числе задач национального проекта «Семья» заявлено повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. По данным Росстата, по итогам 2023 года этот показатель составил 1,41.