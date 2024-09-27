Москва, 27 сентября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Гроза «летнего типа» ожидается в Москве вечером субботы 28 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Дожди будут обусловлены тем, что в атмосфере неустойчивая ситуация, условия для конвекции воздуха, образования облаков. И эта неустойчивость такова, что даже, по расчётам, завтра во второй половине дня возможны грозы. Всё-таки в конце сентября это редкость. Причём прогнозируются именно летнего типа грозы», — приводит слова синоптика агентство «Интерфакс».

Он добавил, что, согласно расчётам, в субботу ожидается от 7 до 20 мм осадков. Вместе с этим, по прогнозам, температура в Москве и столичном регионе будет однородной, отметил Вильфанд.

Так, столбик термометра поднимется до плюс 20 — плюс 22 градусов в пятницу, плюс 21 — плюс 23 в субботу. Однако вечером воскресенья начнётся понижение температуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150-летнюю историю наблюдений.

Перед этим Вильфанд информировал, что бархатный сезон продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября на юге европейской России.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. За первую половину месяца в Москве не выпало ни капли дождя, отметила она.