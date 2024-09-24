Москва, 24 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150-летнюю историю наблюдений, сообщил 24 сентября заместитель начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на V Северном форуме по устойчивому развитию, который проходит в Якутске.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что климатическая станция на ВДНХ работает около 150 лет.

«Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то, что сегодня 24 число, поверьте, он будет самым тёплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет», — сказал он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал, что бархатный сезон продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября на юге европейской России.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. За первую половину месяца в Москве не выпало ни капли дождя, отметила она.