Сентябрь в Москве стал самым тёплым за 150-летнюю историю наблюдений
Синоптик Варакин: сентябрь в Москве стал самым тёплым за 150 лет наблюдений
Москва, 24 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150-летнюю историю наблюдений, сообщил 24 сентября заместитель начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на V Северном форуме по устойчивому развитию, который проходит в Якутске.
Он уточнил, что климатическая станция на ВДНХ работает около 150 лет.
«Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то, что сегодня 24 число, поверьте, он будет самым тёплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет», — сказал он.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал, что бархатный сезон продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября на юге европейской России.
По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. За первую половину месяца в Москве не выпало ни капли дождя, отметила она.