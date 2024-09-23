Москва, 23 сентября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Бархатный сезон продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября на юге европейской России. Об этом 23 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Василий Иванов ИА REGNUM - Теплая осень в Москве

Как пояснил специалист, на юге России температура воздуха ожидается около нормы, но поскольку это юг и нормы там высокие, то погода установится «просто замечательная». Воздух будет прогреваться до +22…+27 градусов, а вода оставаться тёплой.

«Настоящий бархатный сезон — он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября», — уточнил Вильфанд.

Бархатный сезон — это один из самых благоприятных периодов для отдыха в межсезонье, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная. В этот период не так жарко, как летом, но и не холодно даже в ночные часы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. По её словам, за первую половину месяца в Москве не выпало ни капли дождя.

13 сентября в Москве побит температурный рекорд за 75 лет с начала метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ.