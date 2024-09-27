Бронницы, Московская область, 27 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Российский артист Марат Башаров рассказал, что за несколько дней до смерти Романа Мадянова они договаривались вместе отдохнуть на Оке. Он сообщил об этом журналистам на церемонии прощания с актёром 27 сентября.

Кадр из к/ф «Движение вверх». реж Антон Мегердичев. 2017. Россия

«Бог забирает лучших, сильнейших. Видимо, он и там очень нужен. Роман Сергеевич везде будет нужным, великим, талантливым. Ушёл великий актёр, партнёр, как папа, где-то как маленький ребёнок. Недавно мы созванивались по видеосвязи и договорились, что поедем вместе на рыбалку, на Оку… Прошло четыре дня, и Роман Сергеевич ушёл. Но мы поехали на Оку ловить рыбу… в память о нём», — сообщил он.

Башаров также уточнил, что Мадянов очень любил рыбалку.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября прощание с актёром Романом Мадяновым началось в соборе Михаила Архангела в подмосковных Бронницах. Проводить актёра пришли его близкие, друзья и коллеги.

Артист скончался 25 сентября на 63-м году жизни. Его состояние резко ухудшилось за последнюю неделю, Мадянов практически не ел и терял сознание.

Тело актёра обнаружили его родственники. В течение двух часов они не могли дозвониться до скорой помощи.

По информации СМИ, причиной смерти стал рак лёгких. В марте появилась информация, что Мадянов обратился к врачам с жалобами на слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, проблемы с почками, селезёнкой и печенью и назначили противоопухолевое лечение.

Мадянов и его врачи не теряли надежды на выздоровление актёра, за несколько дней до смерти планировалось провести онкологический консилиум с обсуждением новой тактики лечения артиста, сообщали СМИ. Предполагалась госпитализация Мадянова для прохождения очередного курса химиотерапии.

В 2022 году сообщалось, что Мадянов отправляет гуманитарную помощь в Донбасс и осуждает артистов, покинувших Россию.

Мадянов родился в 1962 году в подмосковном Дедовске. Он снимался в сериалах «Солдаты», «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», фильмах «12», «По щучьему велению», «Левиафан», «Частное пионерское» и рекламных роликах.

Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, он дважды был лауреатом премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана («Левиафан»).