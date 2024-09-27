Бухарест, 27 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Румынии подняло в воздух четыре самолёта после якобы захода в воздушное пространство страны российского беспилотника. Об этом говорится в заявлении министерства.

Global Look Press

«Румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересёк национальное воздушное пространство около 3:00 на очень короткий период — менее трёх минут — в приграничной зоне с Украиной», — сказано в опубликованном на сайте оборонного ведомства Румынии заявлении.

Там добавили, что вооружённые силы страны с помощью авиации и наземных групп ищут дрон. При этом отмечается, что данных о какой-либо деятельности беспилотника на территории страны в настоящее время нет.

В Министерстве обороны России никак не комментировали ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, румынские власти неоднократно заявляли о якобы российских беспилотниках, которые пересекли границу страны. Так, в прошлом году сообщалось, что один из дронов якобы упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча. При этом позже само минобороны Румынии опровергло эту информацию.

В июле это же ведомство также заявило, что обнаружило обломки БПЛА. Министерство предположило, что этот беспилотник якобы имеет российское происхождение. При этом конкретных доказательств румынское министерство не привело. Несмотря на свои же сообщения о российском беспилотнике, через сутки ведомство выступило с опровержением информации о падении беспилотников на территорию Румынии за последние сутки.

20 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига, слова которого привело румынское издание Agerpres, попросил Бухарест помочь сбивать российские дроны и ракеты. При этом в самой Румынии нет законодательно закреплённого права сбивать чужие дроны над своей же территорией. Более того, по информации немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, политики и военные чиновники Румынии выступили скептично к данной просьбе, на фоне того, что минобороны этой страны ни разу не сообщило об успешном сбитии дронов, несмотря на многочисленные заявления о якобы пересечении воздушного пространства российскими БПЛА.